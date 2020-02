Werner se mantuvo arriba y se adueñó de la clasificación del TC en Viedma

Gran vuelta de @MWernerOK: Bajó su propio tiempo y mantiene la pole position (1:29.497)?.#TCenViedma pic.twitter.com/M07NG6GNpE — DEPORTV (@canaldeportv) February 15, 2020

?@MWernerOK: "Funcionamos bien de entrada. Hoy también. Es importante evolucionar constantemente. Esperemos dar lo máximo para mañana en las series y en la final".#TCenViedma ? pic.twitter.com/Tgx6BKZfbE — ACTC (@actcargentina) February 15, 2020

Poco le duró la alegría a Julián Santero en el sábado de Turismo Carretera, ya que había logrado la pole pero fue recargado con tres puestos al no dar la altura del Ford. Finalmente, en lo más alto de la tabla de tiempos quedó Mariano Werner.En el primer grupo que salió a pista se pudieron bajar los tiempos, ya que Werner pudo mejorar su propio registro a 1m29s497.. Lo propio hizo Facundo Ardusso, quien fue más rápido que el viernes pero no le alcanzó para destronar al entrerriano y quedó segundo a 10 centésimas. Los que si mejoraron posición fueron Jonatan Castellano y Juan Bautista De Benedictis, quienes se metieron cuarto y quinto.Cuando llegó a su fin el segundo cuarto de clasificación en Viedma, los mejores de este grupo fueron Gastón Mazzacane, quien pudo ubicarse en la cuarta colocación a 31 centésimas de Werner y Juan Pablo Gianini, quien se metió décimo con el Ford a 560 milésimas del entrerriano.El cronómetro llegó a cero en el tercer cuarto y el que realizó un gran trabajo fue Nicolás Bonelli, quien avanzó muchas posiciones en la tabla de tiempos y se ubicó décimo con un registro de 1m29s939. Igualmente, el mejor de este grupo posicionado fue Esteban Gini con el tiempo del viernes.Con el último grupo que saltó a la pista sucedieron las mayores emociones, ya que Julián Santero bajó de lo más alto a Werner y se adueñó de la primera pole position del año con un tiempo de 1m29s167. Otro de los que realizó un gran trabajo fue el debutante Diego Ciantini, quien con el Torino se posicionó cuarto a 53 centésimas del mendocino.Al momento de llegar a la técnica, no dio la altura del Ford de Santero por un milímetro y fue recargado con tres puestos. Por ende, el mendocino quedó cuarto y Mariano Werner se alzó con la primera pole position del año para el Turismo Carretera. Segundo quedó Facundo Ardusso y tercero Diego Ciantini.La actividad para el Turismo Carretera en Viedma continuará el domingo a las 9, 9.30 y 10, cuando se pongan en marcha las series.