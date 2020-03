Una medida que podría beneficiar a Patronato: dos descensos y el regreso de la Promoción

La AFA metió, insólitamente, un cambio de último momento: durante este torneo habrá sólo dos descensos y no tres como estaba previsto. Además, el tercer equipo con peor promedio jugará una Promoción con el perdedor del Reducido de la Primera Nacional (la Promo se disputará por única vez). De esta forma, La Primera mantendrá los 24 equipos.



La temporada que viene se jugarán dos torneos cortos, habrán dos descensos y continuará así las temporadas próximas (siempre y cuando a la AFA no se les ocurra volver a cambiar).



Para que estas modificaciones queden confirmadas tiene que pasar por la Asamblea de la Superliga, que está integrada por los 24 equipos, y ser votadas por la dos terceras partes (algo que muy probablemente suceda)... Esto no sólo favorece al equipo de Primera que dispute la Promoción, sino que también se verá beneficiado un club de Primera Nacional (¿Tigre, tal vez?), ya que de haber apenas dos ascensos ahora se suma la posibilidad de un tercero si gana la Promo (reiteramos: la Promoción será por única vez).



Esta decisión favorece a Patronato, Colón, Aldosivi, Central Córdoba y a Gimnasia, debido a que uno de estos equipo que pelea por no descender tendrá una vida más para quedarse en la elite del fútbol argentino una vez terminada la Copa de la Superliga.

