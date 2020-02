Superliga: Independiente-Gimnasia y Newells-Colón, claves por el promedio

De los cuatro encuentros que se disputaránen la continuidad de la 21ª fecha de la Superliga, dos suscitan toda la atención. San Lorenzo, que no encuentra la regularidad en su rendimiento y padeció algunos inconvenientes internos en su plantel, recibirá a Racing, que aún festeja el triunfo épico de hace dos semanas en el clásico de Avellaneda. E Independiente, sumido en una crisis de malos resultados, intentará volver a triunfar cuando reciba al Gimnasia de Diego Maradona, un serio candidato a perder la categoría. También juegan Newell's-Colón y Atlético Tucumán-Lanús.



San Lorenzo se ubica a 12 puntos del líder River y no logra hilvanar dos buenos resultados seguidos. En la derrota ante Talleres hubo un cruce entre el entrenador Diego Monarriz y los mellizos paraguayos Angel y Oscar Romero, de los cuales hoy sólo el primero será titular.



Así las cosas, el DT azulgrana presentará cuatro cambios en relación a los que perdieron en Córdoba: regresará Fabricio Coloccini tras cumplir una suspensión, además de Lucas Menossi, Marcelo Herrera y Adolfo Gaich.



En la Academia, que viene de igualar con Colón, volverán a ser titulares Gabriel Arias y Leonardo Sigali -quienes ya cumplieron una fecha de suspensión- y saldrán Javier García -figura cuando ingresó contra Independiente- y Alexis Soto.



En diálogo con la 94.7, el DT Sebastián Beccacece se refirió al clásico: "Habrá que tener mucha paciencia y convicción para salir victoriosos de un escenario como el de Bajo Flores. Y consistencia para encontrar espacios y vulnerar una defensa tan sólida como la de San Lorenzo, además de evitar que nos sorprendan cuando pasamos al ataque".



A su turno, Independiente quiere salir de su flojo momento ante el angustiado Gimnasia. El equipo de Lucas Pusineri suma 26 puntos (a 16 del líder River), está afuera de la clasificación a las copas internacionales y aún no se recuperó del duro golpe que significó perder 1-0 el clásico con Racing, pese a tener dos jugadores más durante casi todo el partido.



El Lobo platense no ganó este año y sigue entre los tres que perderán la categoría junto a Patronato y Colón. En Avellaneda, al equipo de Maradona sólo le servirá un triunfo si quiere mantener chances de seguir en la máxima categoría. En la previa, es probable que el Diez sea recibido en el campo de juego por Ricardo Bochini, Ricardo Pavoni y Jorge Burruchaga, ídolos del club, quienes le entregarán una plaqueta.

