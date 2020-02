Superliga: Arranca una nueva fecha y Patronato buscará cortar la racha ante Unión

Patronato jugará esta tarde ante Unión de Santa Fe, en un partido que abrirá la 20ma fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El elenco paranaese está obligado a buscar una victoria para seguir escalando del los promedios ya que su situación es muy complicada.



El partido se jugará desde las 19 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el árbitro será Silvio Trucco y será televisado por Fox Sports Premium.



El Rojinegro consiguió un valioso empate (1-1) en la "final" ante Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, pero para intentar salir de la zona de descenso necesita ganar y no lo consigue desde la quinta fecha cuando venció a Independiente (1-0). En total, hace 14 fechas que no sabe lo que es sumar de a tres puntos.



Unión hizo un gran partido ante River, como local, pero perdió (2-1) y quiere volver al triunfo luego de dos derrotas en fila antes de viajar a Belo Horizonte para el partido del próximo jueves ante Atlético Mineiro donde defenderá el 3-0 de la ida para avanzar a la próximo fase de la Copa Sudamericana.



El DT del "Patrón", Gustavo Álvarez, realizará dos cambios en el equipo con respecto al duelo en el Bosque platense: Fernando Luna y Dardo Miloc reemplazarán a Nicolás Delgadillo y al suspendido Damián Lemos, respectivamente. El resto del elenco titular no tendrá variantes.



A pesar de la seguidilla de partidos, Leonardo Madelón, entrenador del "tatengue", pondrá lo mejor que tiene a disposición y solo resguardará al delantero Walter Bou, quien arrastra una molestia muscular.



En tanto, el defensor Jonathan Bottinelli reaparecerá en el equipo titular "tatengue" tras cumplir la fecha de suspensión.



Patronato y Unión solo jugaron cinco partidos en la máxima categoría y el historial está a favor de los santafesinos que ganaron dos contra uno de los paranaenses.



Posibles formaciones



Patronato: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez y Bruno Urribarri; Fernando Luna, Dardo Miloc y Lautaro Torres; Lautaro Comas, Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.



Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Javier Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.



Hora: 19.



Cancha: Estadio Grella.



Árbitro: Silvio Trucco.



TV: Fox Sports.

0 Ingresá tu nombre de usuario y contraseña de elonce.com: Usuario: Clave: ¿Aún no eres usuario? Click Click aquí para registrase IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Acepto las Normas de Participación IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Tu comentario ha sido enviado exitosamente !!! La publicación del mismo estará sujeta a revisión por parte del administrador Acepto las Normas de Participación nuevo comentario IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina