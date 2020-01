Se sortean los cruces de la Copa Argentina 2020: Patronato conocerá su rival

La Copa Argentina, cuyo último campeón es River, tendrá hoy su sorteo de la fase final que formará el cuadro de la novena edición consecutiva del torneo federal.



El evento se realizará desde las 18 en el estadio de futsal del predio Julio Humbero Grondona de la AFA en Ezeiza.



Todavía quedan por definirse siete cupos del torneo Federal, pero el miércoles ya quedará conformado el cuadro principal del torneo que se reeditó en 2011 y tiene a River como ganador de tres de las últimas cuatro ediciones.



Del sorteo participarán los 24 equipos de la Superliga, catorce de la Primera Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, los tres de la Primera D y trece del Torneo Federal.



Los representantes de la segunda división serán: Alvarado, Atlanta, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto, Platense, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Temperley y Tigre.



De la primera B clasificaron Almirante Brown, Villa San Carlos, Talleres de Remedios de Escalada, Comunicaciones, Justo José de Urquiza y San Telmo.



Los cuatro de la primera C son Cañuelas, Deportivo Laferrere, Dock Sud y Real Pilar, mientras que Claypole, Liniers y Sportivo Barracas son los únicos tres de la D.



De los trece del torneo Federal solo están confirmados Deportivo Camioneros, Deportivo Madryn, Defensores de Pronunciamiento, Atlético Güemes, Villa Mitre y Huracán Las Heras.



Restan confirmarse: Douglas Haig (0)-Defensores de Villa Ramallo (0), Unión de Sunchales (0)-Sportivo Belgrano (1), Sportivo Las Parejas (1)-Estudiantes de San Luis (1), Boca Unidos (2)-San Martín de Formosa (1), Chaco For Ever (1)-Sarmiento de Resistencia (1), Ferro de La Pampa (0)-Cipolletti (0) y Sportivo Peñarol - Sportivo Desamparados.



El sorteo podrá seguirse en vivo a través del streaming de la AFA a partir de las 18.

