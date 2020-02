River se mide ante Unión en Santa Fe Para volver quedar como único líder

En el marco de la Fecha 19 de la Superliga, el Millonario enfrenta como visitante al Tatengue, en busca de un triunfo que le permita volver a cortarse sólo en la cima. Jugarpan desde las 21.45 con el arbitraje de Facundo Tello.



River, que transitó una semana agitada por la operación a la que fue sometido su entrenador, Marcelo Gallardo, visitará este domingo al siempre complicado Unión de Santa Fe, en uno de los partidos que darán continuidad a la fecha 19 de la Superliga, con la misión de mantenerse en la cima y la incógnita acerca de si el conductor del equipo podrá dirigirlo desde adentro del campo de juego.



El encuentro se jugará a partir de las 21.45 en el estadio 15 de Abril, de Unión de Santa Fe, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la seña de cable TNT Sport.



Los Millonarios tienen 36 puntos y una serie de tres victorias consecutivas, sobre Independiente (2-1), Godoy Cruz (1-0) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-0), todas conseguidas con un rendimiento muy alto de juego que autoriza a pensar que el título no se le escapará y Gallardo ganará por primera vez un torneo local.



El DT riverplatense fue sometido esta semana a una operación por cálculos renales que lo tuvieron a maltraer y por esa razón acompañará al plantel a Santa Fe, aunque no sabe si dirigirá al equipo o bien se quedará en una cabina del estadio y delegará esa función en su inseparable ayudante Matías Biscay, algo que decidirá sobre la hora del partido.



En cuanto a lo futbolístico, habrá una variante respecto de la formación que superó a los santiagueños: será el regreso de Javier Pinola por el chileno Paulo Díaz, quien fue expulsado en la fecha pasada con tarjeta roja directa y recibió dos partidos de suspensión.



El resto serán los que salen de memoria, con Ignacio "Nacho" Fernández y Nicolás De La Cruz en la generación de juego, el colombiano Rafael Santos Borré y el cordobés Matías Suárez en la delantera y el acompañamiento de los laterales bien adelantados, Gonzalo Montiel y en especial Milton Casco, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.



Su rival, Unión, sufre de visitante pero es fuerte de local y así lleva dos victorias consecutivas, ante Huracán y Argentinos Juniors, y en su última salida perdió en La Plata con Estudiantes por 3-1.



El Tatengue llegará al partido con el ánimo por las nubes tras su aplastante debut del jueves último por la noche en la Copa Sudamericana, con goleada en Santa Fe sobre el Atlético Mineiro por 3 a 0, resultado que le permitirá asumir tranquilo la revancha en Belo Horizonte el jueves 20 de febrero.



Unión, que en la Superliga tiene 23 puntos, hará tres variantes en relación a la formación que goleó a los brasileños.



Explosivas declaraciones de Carlos Arano sobre el equipo de River que se fue a la B Nacional

Así, los santafecinos no contarán con el experimentado defensor Jonathan Botinelli, expulsado en La Plata, y su lugar será ocupado por Claudio Corvalán, quien pasará de lateral a marcador central, y el que ingresará para cubrir ese puesto será Federico Milo, mientras que Ezequiel Bonifacio sustituirá a Javier Cabrera y Nicolás Mazzola a Franco Troyansky, con un problema muscular.



Los santafecinos intentarán interrumpir el circuito de juego de River y a su vez generarle problemas con la capacidad goleadora de Walter Bou, la potencia de Mazzola y el desequilibrio de Gabriel Carabajal.



El historial entre ambos en la máxima categoría favorece a River con 27 victorias en 66 partidos, contra 15 de Unión y 24 empates.

