River ganó un duro partido ante Banfield y dio un gran paso en la Superliga

#TNTSports | ¡Enorme jugada! Montiel, con sombrero incluido, asistió a Matías Suárez para marcar el 1 a 0 sobre Banfield.#River ? #Banfield pic.twitter.com/e9Im3AslLC — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 16, 2020

#TNTSports | ¡Reventó el travesaño! Borré tuvo el segundo de penal, pero estrelló el remate en el poste y siguen 1 a 0 en Núñez.#River ? #Banfield pic.twitter.com/QLTD3X9J9g — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 16, 2020

El líder River Plate le ganó esta noche 1-0 a Banfield, en el estadio Monumental, y dio un gran paso hacia la obtención de la Superliga, a sólo tres fechas para el final.El resultado no dio muestras de la superioridad que tuvo el Millonario en los noventa minutos, en los que falló un penal con el colombiano Rafael Santos Borré y transformó en figura al arquero Mauricio Arboleda.El gol de la victoria de River lo anotó Matías Suárez, tras un preciso centro de Gonzalo Montiel, en la etapa inicial, para que el conjunto de Marcelo Gallardo acumule su quinto triunfo consecutivo en el campeonato.El partido fue equilibrado en el comienzo, aunque con el correr de los minutos, River empezó a imponer sus argumentos y no extrañó que a los 16 abra el marcador, después de una gran jugada de Montiel por derecha.La empezó Pérez, con un pase para Montiel, quien se sacó de encima a Bravo y le metió un pase a la cabeza de Suárez. El cordobés la impactó y venció al colombiano Arboleda para el 1-0.El Millonario siguió con su dominio ante un Banfield que sintió el golpe. A los 25, Arboleda se lo tapó a Suárez, luego de un envío desde la izquierda de Casco, y un minuto más tarde, Montiel volvió a aparecer por derecha, mandó el centro y Lollo la tocó con la mano, con lo que Rapallini cobró el claro penal. Se hizo cargo el colombiano Borré y su disparo se estrelló en el travesaño.En el complemento, River contó en los primeros minutos con claras chances que no supo aprovechar. A los 2, Borré intentó, pero tapó bien Arboleda abajo. El arquero se volvió a lucir siete más tarde frente a Suárez, y en 16, Borré pegó un cabezazo en el ángulo.Con la lluvia, el viento y los cambios ofensivos, Banfield presionó e intentó llegar al empate, producto de que River no lo podía liquidar. A los 41, el ingresado Osvaldo probó picándosela a Armani y se le fue por poco.Scocco se lo perdió en dos oportunidades antes del cierre: primero se lo sacó Arboleda y luego no pudo conectar en el área un centro enviado desde la izquierda de Nacho Fernández.Bajo la lluvia River festejó un triunfo que lo encamina al título, a sólo tres fechas para el final.