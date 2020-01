Tras los juegos, el DT Rojinegro dialogó con los medios y al hacer un balance de los partidos, dijo: "Sean partidos oficiales o amistosos, tenemos que analizar la fracción de competencia del día y del proceso. Analizando el proceso, hoy (por ayer) con respecto al primer equipo, dimos un paso hacia atrás. Habíamos tenido una aceptable presentación con la Reserva de Unión en Paraná. En Buenos Aires con un equipo alternativo de Nueva Chicago fue muy bueno, tal vez no fue una medida de Superliga; peros si Atlético Tucumán, que fue un muy buen partido. Ahora tuvimos un altibajo. Con respecto al segundo equipo, al revés, el altibajo fue ante Atlético y ante Rafaela fue bueno el desempeño"."Analizando los dos partidos tenemos que examinar muy bien los errores que cometimos hoy. No es agradable tener un partido como el que tuvimos y conseguir el resultado que se obtuvo, pero el lado favorable que le veo es que nos pasó ahora y nos permite corregir para que no suceda en la primera fecha con Banfield", prosiguió diciendo a modo de consuelo quien orienta al plantel entrerriano.Cuando se lo consulto si estaba preocupado por el funcionamiento del equipo, remarcó que: "No. Normalmente me ocupo, no me preocupo. Parece una cuestión semántica, pero la diferencia es el estado anímico. A la preocupación la relaciono con el pesimismo, con la negatividad, en cambio la ocupación es buscar respuestas en un equipo que está en formación y son detalles. Hay que ir moldeándola y puliendo cosas. Siempre me ocupo de las cosas que tenemos que mejorar y potenciar. En este momentos tenemos más cosas para corregir que para potenciar".En referencia a donde ve que tiene que mejorar Patronato de cara a lo que viene, sin tapujos sostuvo: "Tenemos que ocuparnos en todos los aspectos del juego. En ataque, en defensa, tuvimos dificultades en la posesión, en la recuperación y en el sector defensivo. El rival fue contundente y además nos generó algunas situaciones más de las que convirtió. Sufrimos en la pelota parada, en todos los aspectos tenemos que hacer correcciones", a lo que agregó: "Se jugó mal, dimos un paso atrás y hay que corregir para retomar el camino que traíamos con vista a la primera fecha".A la hora de marcar si deben cambiar la idea de juego, expresó que: "No, para nada. La idea va más allá de un resultado o de un sistema. Intento y siempre intenté que mis equipos sean protagonista, seguramente lo hicimos mal, lo tengo que asumir, no tengo problemas en declararlo y trabajaré para corregirlo. Pero no modificaré la idea. Un entrenador puede convencer solamente de lo que está convencido".En referencia a si puede haber cambio de nombres propios, aseguró que: "Los nombres propios siempre compiten. Porque más que el resultado sea al revés, se puede cambiar, siempre que un nombre propio puede mejorar al equipo".En referencia al mensaje que deja día a día a sus jugadores y el entendimiento que estos vienen tendiendo de las ideas que se quieren marcar, aseguró: "Creo que los jugadores me van entendiendo. Siempre los análisis tienen un tinte emocional por los resultados, hay que ser equilibrados y no caer en negatividad, con excepción del primer partido con Rafaela, el rendimiento venía siendo bueno. Con cosas por mejorar, pero siempre era bueno. Tendremos que revisar las causas, analizar nombres propios, emparejar en esa competencia diaria que siempre planteo, pero ocuparse y no preocuparse. Con tranquilidad, sin alterarnos vamos a ir resolviendo cada cuestión".Dardo Miloc fue expulsado en el último partido del Negro, ante Vélez, pero de todas maneras podría jugar el domingo 26 ante Banfield cuando se reanude el torneo. A la hora de contar porque, Ávarez contó en reproducción de El Diario: "Tenemos la información, que como pasó con Gil Romero (Aldosivi) la ultima fecha y con el arquero de Gimnasia, Infran; que la sanción está para sacarse, sino no haría eso. Falta la confirmación, no puedo esperar la misma porque si es el jueves van a faltar tres días. Creo en lo que me dicen desde AFA, que será así"."Seguimos buscando un delantero de área. Contamos con Ávalos, Silveira está lesionado; Tarragona es un media punta que viene creciendo, tal vez una característica más de referencia, porque la de Vietto o el resto es complementaria", indicó el DT, en referencia a lo que se buscar para terminar de cerrar el plantel."Comas arrancó como volante por afuera con nosotros, puede jugar de extremo, si jugamos con tres puntas puede ser un buen extremo. Si jugamos con dos delanteros, puede ser un buen segunda punta acompañando a un hombre de área", destacó el entrenador Santo sobre el jugador surgido en el club, para luego hacer hincapié en cómo se entiende con Federico Vietto, marcando: "Me gusta cómo se complementan. Son dos delanteros que tiran diagonales permanentemente. Lautaro es un jugador que no tiene techo, es un futbolista que se tiene que serenar en el área. Si el logra conseguir eso es capaz de hacer seis u ocho goles por torneo y lograría que despegue su carrera. El hace todo muy bien, tiene muy buen uno contra uno, gira rápido, es completo, pero se tiene que serenar".