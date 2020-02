Polémica: Al igual que Central, Boca no le hará un homenaje a Maradona

"Maradona será un técnico que vendrá a tratar de ganarle a Boca, no a una fiesta de Boca. Hay que acordarse del mejor Diego, que es el que jugaba y que nos llenó de orgullo a todos", le dijo Ameal Radio La Red.



"En algún caso, eso nos hizo bien. La única verdad es la realidad y, cuando sacás el 53% de los votos hay que decir quiénes estaban de un lado y quiénes del otro", afirmó el actual mandamás auriazul.



La decisión de Ameal tal vez tenga su fundamento en el apoyo que le dio Diego a Christian Gribaudo, quien era el candidato de Daniel Angelici y perdió las las elecciones pasadas del club de la Ribera.



El vicepresidente primero del club, Ricardo Carloni, explicó las razones por los cuales Maradona (actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata) no recibirá el sábado un homenaje.



"No se debe a su paso por Newell's sino a que Central sólo homenajea a técnicos o jugadores que son del riñón o que se identificaron con el club", dijo Carloni.



El astro del fútbol mundial siempre es condecorado cada vez que visita una cancha del fútbol argentino, pero esta vez será la excepción.

