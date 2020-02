Patronato: Álvarez anunció los convocados y está el equipo para recibir a Unión

Gustavo Álvarez confirmó este viernes los once futbolistas que recibirán este viernes desde las 19 a Unión de Santa Fe, por la fecha 20 de la Superliga Argentina. Tras el entrenamiento matutino de este jueves, el DT dio a conocer la lista de jugadores convocados y quedó resuelto que el equipo que jugará ante el Tatengue tendrá dos cambios en relación a los once que vienen de igualar ante Gimnasia.Damián Lemos, que a la quinta amarilla y Nicolás Delgadillo, por cuestiones tácticas, serán los hombres que salgan del equipo y serán reemplazados por Fernando Luna y Dardo Miloc, respectivamente. El resto no tendrá modificaciones ante los de Leonardo Madelón que buscarán recuperarse de la derrota ante River.En consecuencia, los titulares de Patrón serán: Matías Ibáñez; Christián Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Dardo Miloc, Lautaro Torres, Fernando Luna, Lautaro Comas; Cristián Tarragona y Gabriel Ávalos.