Mariano Werner fue excluido y la victoria del TC en Viedma quedó para Ardusso

#TCenViedma #UltimoMomento Excluido @MWernerOK tras la revisión técnica. El triunfo fue de @FacundoArdusso quien sumó su tercer triunfo en La Comarca pic.twitter.com/JxSBltLFXJ — Campeones (@Campeonesnet) February 16, 2020

En pista, Mariano Werner no tuvo oposición en el inicio de la temporada en el circuito de La Comarca, por el Gran Premio Lotería de Río Negro, y venció de principio a fin con el Ford alistado por el Memo Corse, con asistencia del DTA Racing, éxito que lo habilita para pelear por el tan ansiado campeonato."Sabía que el auto funcionaba bien, hubo muchas interrupciones del Auto de Seguridad y estaba la posibilidad de perder con Ardusso, pero todo salió bien. Es muy difícil ganar el TC, y cuando uno tiene la posibilidad, no hay que desaprovecharla. El año pasado se me escapó acá por un error mío y, por suerte, ahora pudimos concretar el triunfo", dijo el de Paraná, pero todo cambió minutos después cuando su auto fue revisado en la técnica.Allí se constató que la medida del carburador del motor no cumplía con el reglamento y por tal razón comisarios técnicos elevaron el informe a los deportivos y ante ello el piloto entrerriano fue sancionado con la exclusión y pérdida de todos los puntos conseguidos.Con ello, como ganador de la carrera fue declarado Facundo Ardusso, quien así sumó su tercer triunfo en la pista de la capital rionegrina, y el segundo consecutivo con el Torino, siendo el máximo referente en victorias en La Comarca. Julián Santero se ubicó segundo y ascendió al tercer puesto Juan Bautista De Benedictis.Con el semáforo verde no hubo variantes en los primeros metros. Werner se escapó al frente, mientras Facundo Ardusso perdía contacto con el entrerriano, en tanto que Gastón Mazzacane lo presionaba y Julián Santero le ganaba la cuarta posición a Jonatan Castellano en el frenaje de la horquilla.Pero en el tercer giro, el Auto de Seguridad interrumpió la velocidad por un toque del debutante Pablo Costanzo a José Savino, cuyo Ford quedó atravesado en la pista, al tiempo que el Ford de Mathías Nolesi no podía salir de la banquina.En el quinto giro, en el reinicio, mientras Ardusso le porfiaba la primera posición a Werner, Castellano y Canapino se despistaron a la salida de la segunda curva y ambos quedaron clavados en la leca. Otro rookie, Marcelo Agrelo, le pegó a Castellano, éste entró en trompo, y cuando Canapino se abría, recibió un topetazo de costado del chubutense, luego excluido con bandera negra.En el segundo relanzamiento, Ardusso buscó al paranaense nuevamente por afuera, pero el de Ford aguantó y se mantuvo al frente del pelotón. Mazzacane, quien en los primeros momentos atacó al santafesino, no pudo frenar en la horquilla (se trabó el acelerador) y siguió de largo hasta la banquina, quedándole el tercer puesto a Santero.Pero en la 23° vuelta, cuando la carrera había entrado en una meseta, un despiste de Santiago Mangoni encendió la esperanza de Ardusso con otro Auto de Seguridad... Pero en la nueva partida, el Ford volvió a aplastar a la hora de acelerar el motor de Rody Agut y se encaminó hacia su 13° éxito en la divisional.La próxima fecha de la categoría será el 8 de marzo en el autódromo de Neuquén, en la que será la primera carrera especial del año, con cambios de neumáticos.