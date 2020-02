Liga Argentina: Echagüe luchó pero no pudo ante Unión en Santa Fe

? ¡Triunfazo en el Malvicino!



? #Unión 86-80 @AtleticoEchague



El equipo rojiblanco extiende su gran racha en la @LigaARGbasquet y llega a los 20 partidos invictos en casa ??#ElEquipoDeSantaFe

Con un goleo repartido en el local, el que nuevamente se destacó fue el juvenil base Andrés Jaime que encestó 20 puntos y aportó 5 asistencias. En la visita el goleador fue un ex Unión, Alejandro Zilli con 14.El dueño de casa se alzó nuevamente con la victoria jugando en Santa Fe (record 13-0 en la presente temporada); en un encuentro que no le fue para nada fácil. El conocimiento de ambas escuadras hicieron que le partido sea luchado de principio a fin, y muy festejado el triunfo una vez consumado el tiempo reglamentario.El arranque fue favorable a la visita, ya que el planteo de los entrerrianos les sentó mejor y obligó a los entrenadores locales a modificar la estrategia previa. El primer tiempo finalizó 43-40 en favor del equipo paranaense.El descanso le sirvió a Ponce para ajustar algunas piezas que no encajaron en la primera parte, y logró quedarse de esta manera con el tercer cuarto. La constante rotación también fue un factor importante para Unión ya que 51 de los 86 puntos convertidos fueron aportados desde la banca.El último segmento del encuentro fue reñido y vibrante hasta el final, donde el equipo santafesino empujado por el gran marco de gente que asistió resistió y supo alzarse con una trabajada, e importante victoria.De esta manera el Tate sigue prendido en la cima de la tabla; el próximo viernes 21 recibirá a Ameghino de Villa María; mientras que por su parte Echagüe recibirá en su estadio a Deportivo Norte el sábado 15.Unión (86): Luciano Tantos (4), Diego García (11), Pablo Osores (5), Pablo Martínez (10) y Pablo Bandeo (5). (FI); Jordi Godoy (6), Kelvin Caraballo (6), Matías Borsatti (9), Andrés Jaime (20), Julián Salaberry (2) y Francisco Alloatti (8). DT: Juan Francisco Ponce.Echagüe (80): Agustín Carnovale (11), Ignacio Fernandez (14), Geronimo Rosso (10), Bruno Oprandi (6), Laureano Zalio (4) (FI). Alejandro Zilli (14), Lautaro Pividori (2), Sergio Rupil (6), Alan Moreno (13).DT: Oscar Bonell.Parciales: 18-20, (22-23) 40-43; (24-16) 64-59, (22-21) 86-80.Árbitros: Leonardo Barotto, Micaela Prado, Martín Pietromonaco. Comisionado: José Palacios.Cancha: Estadio Ángel Malvicino.