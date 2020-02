Mariano Werner volvió a referirse al tema de la carrera en Viedma del TC y dejó interesantes conceptos: "Me gusta estar en silencio y esperar los momentos para entender mejor las cosas. Uno es el responsable cuando gana y cuando pierde, en este caso sin comerla ni beberla, pero hay que empezar a abrir un poco más los ojos", reflexionó Mariano Werner con el paso de los días tras lo sucedido en Viedma, y la exclusión que se dio tras ganar en pista la final del Turismo Carretera.



Si bien tanto él como los otros pilotos involucrados quedaron fuera de alguna posible sanción de la CAF, el entrerriano señaló que también "soy responsables porque la licencia y la inscripción está a mi nombre, pero yo alquilo un servicio, pago para correr, dura la calentura y la amargura", dijo el paranaense en diálogo con el sitio Campeones.



El último viernes declaró ante la CAF y en la sede de la ACTC se encontró con "Rody Agut. "Hablé poco, con Rody tuve una charla en la ACTC, con las disculpas del él por lo sucedido. Con el equipo no tengo demasiado que hablar, solamente unir a los mecánicos y pedirle que el esfuerzo que hicieron para Viedma se prolongue, hay que levantar la cabeza, en Viedma hicimos todo bien en pista y aunque te bajonea, estamos para cosas importantes".



Y en el final de la nota dejó un análisis que parece estar directamente relacionado a sus sentimientos: "en mi caso estuve 7 años con Machete y nunca me ocurrió nada, lamentablemente en la primera con Rody me pasó esto. Muchas veces el piloto o el equipo se equivocan, esta vez le ocurrió a Rody. Siempre dije que si estaba mal correspondía que nos bajaran y la categoría actuó bien porque hay un reglamento".

0 Ingresá tu nombre de usuario y contraseña de elonce.com: Usuario: Clave: ¿Aún no eres usuario? Click Click aquí para registrase IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Acepto las Normas de Participación IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Tu comentario ha sido enviado exitosamente !!! La publicación del mismo estará sujeta a revisión por parte del administrador Acepto las Normas de Participación nuevo comentario IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina