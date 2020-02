El objetivo, sumar: Patronato juega por la Superliga ante Argentinos en La Paternal

Patronato jugará este viernes en La Paternal ante Argentinos Juniors; en uno de los dos partidos que iniciará el capítulo 21 de Superliga. El encuentro se jugará este viernes a partir de las 21.10 en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.



Patronato (19) es uno de los tres equipos que está perdiendo la categoría (junto a Gimnasia y Colón), y si bien no pierde desde hace cuatro fechas, solo le ganó la semana pasada a Unión (1-0) y el resto fueron empates que a esta altura no le sirven.



Argentinos tiene 34 puntos, siete menos que el líder River (42) y cuatro por debajo del escolta Boca (39), y viene de conseguir un muy buen triunfo en Tucumán ante Atlético.



Para este encuentro, el DT Gustavo Álvarez tuvo que hacer un cambio para este cotejo: no jugará Lautaro Torres y a la hora de confeccionar el once inicial ante Argentinos Juniors, el DT se decidió por el ingreso desde el primer segundo de partido de Gabriel Compagnucci.



El cordobés brindó respuestas importantes cada vez que le tocó ingresar desde el banco en este comienzo de 2020, y Álvarez entiende que éste es el momento de volver a ganarse un lugar como titular.



En Argentinos, el DT Diego Dabove no tiene en claro qué formación presentará, debido a que deberá jugar el próximo martes la revancha de la Copa Sudamericana en Perú frente a Sport Huancayo. En el cruce de ida el resultado fue empate (1-1).



Argentinos y el Rojinegro se enfrentaron apenas dos veces en la máxima categoría y ambas veces ganaron los entrerrianos.



Probables Formaciones



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez o Agustín Aleo; Francis Mac Allister, Franco Moyano o Fausto Vera e Iván Colman o Fausto Montero; Edwar López, Santiago Silva y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.



Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Leandro Marín, Oliver Benítez, Bruno Urribarri; Gabriel Compagnucci, Fernando Luna, Dardo Miloc, Lautaro Comas; Gabriel Avalos y Cristian Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.



Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: Argentinos Juniors.



Hora de inicio: 21.10.



TV: TNT Sports

