Echagüe ganó en Ceres y volvió a festejar de visitante en la Liga Argentina

Después de once derrotas consecutivas en la ruta, sin ganar desde octubre en dicha condición, Echagüe festejó de visitante en Ceres después de ganarle un durísimo compromiso a Central Olímpico por 81-77. Los paraenses se quedaron con un triunfo clave en su lucha por seguir escalando posiciones y meterse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Norte.



Sergio Rupil fue la máxima figura que tuvo la noche ceresina, tras firmar un doble doble de 29 puntos y 10 rebotes para liderar el festejo entrerriano en el Raúl Braica. El ex San Isidro arrojó un total de 36 de valoración, altísima cifra, siendo escoltado por otros buenos exponentes en el Negro, como el experimentado Alejandro Zilli (9 tantos y 10 rebotes) y un multifacético Ignacio Fernández (14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos).



En el costado local, lo mejor de Central llegó a través de Franco Benítez con 20 unidades (más 5 rebotes), mientras que el capitán Germán González tuvo una muy sólida actuación con 17 unidades, 9 rebotes y 8 asistencias, cerca de conseguir un triple doble. Tomás Rossi, otro de los buenos aportes del Aurinegro, registró 12 tantos y 7 rebotes.



El partido se apoyó en varios cambios en el marcador y pronunciados momentos para cada equipo. Echagüe arrancó un poco más encendido llevándose el primer periodo por 30 a 22, pero Central se recompuso en el siguiente cuarto, se fortaleció defensivamente (permitió apenas 13 unidades en contra en ese pasaje) y eso le permitió irse al descanso largo arriba por 46-43.



Los dirigidos por Enrique Lancellotti conservaron esa buena sintonía en el reinicio de las acciones, y con un sólido despliegue concluyeron el tercer episodio estirando diferencias a 65-58. Pero el panorama se mostraba claramente abierto y nada estuvo definido hasta el último episodio, donde con mucho suspenso pero entrega Echagüe se recompuso y fue construyendo una gran levantada fortalecido en ambos costados de la cancha.



Terminó siendo un último cuarto ampliamente decisivo de 23 a 12, con Echagüe mostrándose muy firme y frenando los intentos de un Central que ya no pudo tener el mismo juego de los anteriores parciales. Rupil fue determinante en ese último tramo, siendo la bandera de la remontada y escoltado por buenas apariciones de Nacho Fernández y la potencia debajo del aro de Zilli. Fue triunfo de Echagüe por 81-77, sellado por los libres de Rupil para volver a festejar en la ruta después de varios partidos (11 precisamente).



Casualmente, la anterior y hasta anoche única victoria de visitante de Echagüe en esta temporada había sido también en Ceres, ganando en una fortaleza como lo es el Braica y en lo que marcó el debut de temporada de ambos elencos.



Informe: Prensa AdC

0 Ingresá tu nombre de usuario y contraseña de elonce.com: Usuario: Clave: ¿Aún no eres usuario? Click Click aquí para registrase IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Acepto las Normas de Participación IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina 0 Tu comentario ha sido enviado exitosamente !!! La publicación del mismo estará sujeta a revisión por parte del administrador Acepto las Normas de Participación nuevo comentario IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. Este sitio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina